وفد العمالي التقى في جنيف مسؤولة في منظمة العمل وأطلعها على نتائج العدوان الاسرائيلي على الجنوب

التقى وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة حسن فقيه يرافقه شادي السيد وعلي ياسين وشفيق صقر ومحمود مسلماني وايهاب رعد، مسؤولة الانشطة في منظمة العمل الدولية ماريا الينا، في اطار مشاركة الوفد في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

حضر اللقاء مسؤول الانشطة في المنظمة مصطفى سعيد، وتخلله عرض لواقع العمل في لبنان والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وخسارة 60 في المئة من قيمة النقد الوطني ما جعل قيمة الاجور وتعويضات نهاية الخدمة بدون قيمة.

وأشار بيان للعمالي الى أن فقيه عرض للمسؤولة الدولية "ما تسبب به العدوان الاسرائيلي الاخير على البلاد من خسارة الاف فرص العمل، واغلاق المؤسسات، وترك وتلف المحاصيل الزراعية من تبغ وزيتون وحمضيات، وتلف قفران النحل والثروة الحيوانية، ما افقد المواطن سبل الحياة. وطالب بلجنة لتقديم المساعدات وتقييم الوضع لمعالجة الوضع بعد ان تضع الحرب اوزارها".

ولفت البيان الى أنه "تم طلب دعم الاتحاد العمالي العام لمواجهة الحالات الناجمة عن العدوان والتشاور مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لوضع خطط تساعد العمال في ظل الاحتلال لا سيما في فلسطين والجولان العربي المحتل. من جهتها، ابدت السيدة الينا الرغبة في المساعدة بالانشطة العمالية وابقاء التشاور مع الاتحاد لتجاوز هذه المرحلة من تاريخ لبنان".