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على طريق القدس... الحزب يزفّ 3 شهداء

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صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، اليوم الاربعاء، بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسين صبرا "باقر" مواليد عام 1973 من بلدة حدّاثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
واضاف البيان، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي سليم صوفان "كميل" مواليد عام 1971 من بلدة جويّا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وختم: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين قاسم حميّد "ساجد" مواليد عام 1980 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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