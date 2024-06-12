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التحضيرات النهائية مستمرة للامتحانات الرسمية الخطية للتعليم المهني

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تستمر المديرية العامة للتعليم المهني في انجاز كافة الترتيبات والتحضيرات المتعلقة في هذا الاستحقاق، مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية الخطية للتعليم المهني، وذلك باشراف المديرة العامة الدكتورة هنادي بري.
وتعمل المديرية على انجاز المطلوب في الوقت المناسب، من تسليم بطاقات الترشيح لكافة المعاهد الرسمية و الخاصة اضافة الى اصدار بطاقات الترشيح المتعلقة بالطلبات الحرة، وصولا الى تسليم رؤساء المراكز كافة اللوازم النثرية و تبليغات المراقبة
و في ذات الوقت، تستمر أعمال لجان التصحيح الخاصة بالمشاريع ودراسة الحالة لشهادتي الاجازة الفنية و الامتياز الفني".

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