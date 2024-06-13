غانتس: إذا تمكنا من منع الحرب مع لبنان من خلال الضغط السياسي فسنفعل ذلك وإذا لم ننجح فسنمضي قدما

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق والمستقيل مؤخرًا من مجلس الحرب بيني غانتسن انه "إذا تمكنا من منع الحرب مع لبنان من خلال الضغط السياسي فسنفعل ذلك، وإذا لم ننجح فسنمضي قدما".

واشار بشأن التصعيد في الشمال، الى ان "أفضل التسوية السياسية، وأدرك أن الحرب خيار صعب لكنها ستكون ضرورية على الأرجح".

وفي وقت سابق، لفت الى انني "ذكرت لوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن أن الولايات المتحدة، إلى جانب المجتمع الدولي برمّته، لها دور مركزي في إزالة التهديد الذي يشكّله حزب الله على الحدود الشمالية، وشددت على أنه إذا فشل العالم في القيام بذلك، فإن إسرائيل لن تتردد في التحرك بشكل حاسم لحماية سكان الشمال وتمكينهم من العودة الآمنة إلى ديارهم".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ويكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.