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بشأن جريمة قتل عسكري... بيانٌ "جديد" من الجيش!

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تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ميرنا الشالوحي من توقيف المواطن (ج.ص.) مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش ليل 13-14 حزيران 2024، وذلك على أثر عملية دهم تخللها تبادل لإطلاق النار بين الموقوف وعناصر الدورية.
وقد أفادت قناة الـ "OTV"، اليوم الجمعة، عن "اشتباك مسلح على اوتستراد ميرنا الشالوحي بين مخابرات الجيش وقاتل الجندي في مرفأ بيروت".
وأكدت، أن "عملية مطاردة قاتل الجندي في الجيش اللبناني لا تزال جارية في احياء ميرنا الشالوحي بعد محاصرته".
وأفادت قناة "OTV"، بأنه "تم القاء القبض على قاتل الجندي اللبناني في ميرنا الشالوحي في هذه الاثناء".

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