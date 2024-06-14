مغتربون وعرب يصلون إلى لبنان بكثرة وموسم الصيف عامر

يستقبل مطار بيروت الدولي رحلات على مدار الساعة، بشكل لم يكن متوقّعًا، مما يؤخر خروج القادمين عبر مطار بيروت من حرم المطار حوالي الساعتين أحيانًا، رغم جهوزية الامن العام والجمارك لمواكبة القادمين إلى لبنان.

علماً ان الرحلات الجوية ازدادت في الايام الماضية نتيجة حجم الحجوزات.

وتؤكد المعطيات ان هناك الكثير من القادمين إلى لبنان، وخصوصاً المغتربين، إضافة إلى مواطني دول عربية عدّة، مما يبشّر بأن موسم الصيف عامر هذا العام، رغم كل التهويل الذي يرافق المواجهات على الحدود الجنوبية.

ويبدو ان اللبنانيين يعرفون الا مجال لشن إسرائيل اي حرب موسعة، او شاملة، وان المواجهات التي تحصل بين "حزب الله" وإسرائيل تقوم على معادلة: حرب حدودية فقط، امّا التوسيع فهو يطال اماكن منتقاة ومحدّدة جنوباً او في البقاع الشمالي، ضمن استهدافات لا تصل إلى مستوى الحرب.

وعليه، يؤكد المطّلعون ان صيف لبنان سيشهد مزيداً من الانتعاش السياحي، وتظهر مؤشراته في النوادي الليلية والحانات والمطاعم والمسابح، بينما يُنتظر ان تعج الفنادق بالآتين إلى لبنان.