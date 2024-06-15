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منسق القوات اللبنانية في جزين: ضد أي اجراء يحد من إمكانية الفرد التصرف بحقه ونتمنى على السلطة القضائية والسياسية وضع اليد على موضوع بلدية لبعا الارقام تؤكد ان قرار اعتزال توني كروس لم يكن صائبا أبو عبيدة: عمليتنا النوعية في رفح تأكيد على فشل العدو أمام مقاومتنا ولدينا المزيد "القناة 12":قيادة الجبهة تنتظر القرار السياسي للهجوم على لبنان الخوف من الحرب الشاملة يدفع بهوكشتاين للمنطقة وغالانت لواشنطن شاهدوها.. صورة لنائب "الحزب" مع قياديين اغتالتهما إسرائيل!

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منسق القوات اللبنانية في جزين: ضد أي اجراء يحد من إمكانية الفرد التصرف بحقه ونتمنى على السلطة القضائية والسياسية وضع اليد على موضوع بلدية لبعا

صيدا اون لاين

على خلفية رفض رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس اعطاء افادات محتوى و تخمين عقارات، أجرت صيدا نت اتصالاً مع منسق القوات اللبنانية في جزين المهندس جان كلود نجم ، الذي شدد على عمق العلاقة التاريخية والعيش المشترك بين صيدا وجزين بالقول: لا نقبل أن تشوب العلاقة بين صيدا وجزين أي سلبية، هذه الإشكالية محصورة ببلدية لبعا، ولا توجد أي بلدية في جزين تقوم بهذا التضيق، والذي عرفته أن المجلس البلدي في لبعا مؤيد لهذا الاجراء من قبل رئيس البلدية، وهذا ليس تبريراً من قبلنا لهذه التصرفات، نقول إذا كان هناك إشكالية في لبعا بهذا الملف، يجب البحث عن هذه الإشكالية، ولو كان الموضوع يشمل كل المنطقة، هنا نتحدث عن إشكالية في التعايش المسيحي والإسلامي، ولكن ذلك ليس هو الواقع في منقطتنا.
أضاف: قد يكون هناك مشكلة مع البائعين والشارين، ولا يجب وضعه في إطار الفتنة، ونحن كل شيء ضمن إطار العيش المشترك هو من المسلمات من قبلنا، ونحن مع القانون. كل ما يتعلق بالقوانين والأعراف والدستور لا نقبل المساواة عليها، ولا نعلم لماذا يقوم بهذا الإجراء، وهناك سلطات قضائية ومراجع يجب العودة لها، ويمكن يكون له في مكان ما تبرير معين، وإن كان يخالف القانون يجب محاسبته.
وختم نجم بالقول: من حيث المبدأ الموضوع هو غلط، ونريد معرفة حيثية هذا الإجراء، ونحن ضد أي تصرف يحد من إمكانية الفرد في التصرف بحقه، ونتمنى على السلطة القضائية والسياسية في لبنان وضع اليد على هذا الموضوع، كي لا تتحول إلى كرة ثلج تكبر في المكان الخطأ، يهمنا هذا التوازن بين الشركاء في المنطقة بين المسلمين والمسيحيين وأيضاً الدروز، وخصوصاً في ظل الأوضاع في البلد، والضرب بيد من حديد، وإعطاء الحقوق لمن لديه حق، والخروج من البازار الإعلامي، لأنه موضوع حساس في صيدا وجزين.

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