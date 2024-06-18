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لبنان

حبيب: فتحنا أبواب الانتساب لإعطاء قروض للإسكان وهي تشمل ذوي الدخل المحدود والمتوسط

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أكّد رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب فتح أبواب الانتساب، لإعطاء قروض من الصندوق العربيّ للتنمية الاجتماعية، منذ الثالث من حزيران، موضحا ان "القروض تشمل ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأنواع القروض تكمن في شراء شقة أو بناء أو ترميم أو الطاقة الشمسية.

وفي حديث تلفزيوني، لفت حبيب الى ان "على الشقة أن تكون تحت الـ150 متر وألّا يكون المقَّدم مستفيدًا من قرض مدعوم كما ألّا يملك أراض في لبنان وأن بكون لبنانيًا"، مشددا على أنّ "القروض تشمل ستت ألاف وحدة سكنية على مدة خمس سنين".

وأشار حبيب إلى وجوب تأمين عشرين في المئة من قيمة الشقة وتأمين بين 1200 و1500 دولار شهرًا، لذوي الدخل المحدود، ويجب أن يكون مبلغ الـ1200 إلى 1500 دولار مؤمّنًا من راتب الفرد أو كفلاء له.

وأكّد ألّا دور للمداخلات السياسية وغير السياسية للاستفادة من هذه القروض، وتضمّن مشروع القرض ذوي الحاجات الخاصة، لأنّنا نعتبرهم مظلومين."

وأضاف: "1200 فرد مطابق للشروط ويبدأون من أوّل تموز بالاستفادة، شرط أن يقدّموا المستندات المطلوبة."

وفي هذا الاطار، كشف عن أنّه لدى زيارته سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري، اتفقا على المضي بملحق خاص بالإسكان، إضافة إلى القروض المعطاة.

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