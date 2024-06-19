"انتكاسة" لبلجيكا في مستهل مشوارها ببطولة كأس أمم اوروبا

تعرض المنتخب البلجيكي لهزيمة مفاجئة، مساء اليوم، في مستهل مشواره في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، أمام نظيره السلوفاكي في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت.

وأحرز إيفان شرانتس هدف الفوز الوحيد له مبكرا بعد مرور 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

وحقق منتخب سلوفاكيا بذلك أولى المفاجآت في النسخة الـ17 لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة (E)، بفارق الأهداف خلف منتخب رومانيا الذي اكتسح نظيره الأوكراني بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة الافتتاحية للمجموعة، في وقت سابق من اليوم أيضا.