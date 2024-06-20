بعد الإعتداء على رامي نعيم... أوّل تعليق لوزير الإعلام!

استنكر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري, في حديث إلى "ليبانون ديبايت", حادثة الإعتداء على الصحافي رامي نعيم من قبل مجموعة من الشبان، فيما كان يجلس في مقهى "Starbucks" في منطقة فردان يوم الثلاثاء المنصرم, وقال: "ما حصل مع نعيم هو أمر مرفوض بشكل قاطع".

وأشار المكاري, إلى أنه "يتابع الموضوع مع مدّعي عام التمييز في بيروت", مشدّداً على أن "ما حصل مع نعيم مرفوض, حتّى لو لم يكن إعلامياً, فمن غير المقبول أن يقوم أي شخص بتصفية حساباته مع أي شخص آخر بسبب أفكاره أو مواقفه السياسية".

ولفت إلى أن "هذا الحادث ليس الأول من نوعه فالوزارة تتلقّى أسبوعياً عدداً من الشكاوى حول أمور مشابهة لما حصل مع نعيم", موضحاً أنه "يقوم بدوره بمتابعة الأمر مع الصحافي أو الإعلامي ومع الأجهزة الأمنية على مختلف أنواعها, دون الحاجة الى إصدار بيانات استنكار".

ونبّه الوزير المكاري, على أن "الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بدون ضجيج وبعيداً عن الإعلام", كاشفاً عن أن "عمل الوزارة ذاهب باتجاه حماية التعبير في لبنان, وأن هناك قانوناً يعمل عليه لتنظيم الشكاوى وكافة الأمور في هذا الإطار".