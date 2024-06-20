بلينكن لوزير خارجية عربي: إسرائيل جادة في شن هجوم على لبنان

ذكرت "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أميركيين، اليوم الخميس، "إسرائيل ألمحت بشكل متزايد إلى استعدادها لتوغل بري وجوي في لبنان".

وأضاف المسؤولون، "القبة الحديدية قد تكون عرضة لهجوم من ترسانة حزب الله الواسعة من الصواريخ والمسيرات".

وتابعوا، "نشعر بقلق من إمكانية التغلب على القبة الحديدية الإسرائيلية في الحرب مع حزب الله".

ولفت المسؤولون الى أن "إسرائيل فوجئت من تعقيد هجمات حزب الله حتى اليوم".

وأشاروا الى أن "بلينكن أبلغ وزير خارجية عربيا أن إسرائيل تبدو جادة في شن هجوم على لبنان".

واستكملوا، "إسرائيل أبلغت واشنطن تخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله".