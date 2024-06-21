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رسميًا... أرمينيا تعترف بالدولة الفلسطينية!

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أعلنت جمهورية أرمينيا اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدولة المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، اليوم الجمعة، "إن الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والصراع العسكري المستمر هو إحدى القضايا الأساسية على جدول الأعمال السياسي الدولي التي تتطلب الحل".
وتابعت: "لقد انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وأكدت أن "جمهورية أرمينيا مهتمة بصدق بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإقامة مصالحة دائمة بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودأبت في مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، انطلاقا من قناعتها أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أن يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من تحقيق تطلعاتهم المشروعة".
وذكرت وزارة الخارجية أنه "بناءً على ما سبق وتأكيدًا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".
يذكر أن سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت خلال الشهر الماضي اعترافها بدولة فلسطين.

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