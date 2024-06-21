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لبنان

قوى الأمن: تدابير سير غدًا على المسلك الغربي الممتد من نهر الموت باتجاه جسر الدورة

صيدا اون لاين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال إصلاح وتزفيت للحفر على المسلك الغربي الممتدّ من محلّة ​نهر الموت​ باتّجاه ​جسر الدورة​، وذلك اعتبارًا من السّاعة 03:00 من فجر تاريخ 2024-6-22 ولغاية السّاعة 12:30 ظهرًا من التّاريخ ذاته".
وأوضحت في بيان، أنّه "سيتمّ تنفيذ الأشغال على مرحلتين، دون قطع للطّريق أو تحويل للسّير"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

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