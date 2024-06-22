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الجيش: توقيف مطلوب في الزرارية و12 سوريًا في دير عمار والعوينات لدخولهم لبنان خلسة

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أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات، دهمت منزل المواطن المطلوب (م. ط.) في بلدة ​الزرارية​- الجنوب، وأوقفته لإقدامه على إطلاق النّار وافتعال إشكالات، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكميّةً من الذّخائر".


وأشارت في بيان، أنّ "وحدة أخرى أوقفت 12 سوريًّا في بلدتَي ​دير عمار​ والعوينات- الشّمال، لدخولهم إلى الأراضي اللّبنانيّة خلسة"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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