الجيش: توقيف مطلوب في الزرارية و12 سوريًا في دير عمار والعوينات لدخولهم لبنان خلسة
أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات، دهمت منزل المواطن المطلوب (م. ط.) في بلدة الزرارية- الجنوب، وأوقفته لإقدامه على إطلاق النّار وافتعال إشكالات، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكميّةً من الذّخائر".
وأشارت في بيان، أنّ "وحدة أخرى أوقفت 12 سوريًّا في بلدتَي دير عمار والعوينات- الشّمال، لدخولهم إلى الأراضي اللّبنانيّة خلسة"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".