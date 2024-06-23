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لبنان

اتحاد النقل الجوي: ما قيل عن وجود اسلحة في مطار بيروت مجرّد أضاليل

صيدا اون لاين

نفى اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA، في بيان اليوم الأحد، ما نشرته صحيفة "التلغراف" عن وجود اسلحة وصواريخ في مطار بيروت.
وقال الاتحاد في بيانه: "طالعتنا صحيفة التلغراف بخبر جود اسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان، بل مجرد أضاليل وأكاذيب هدفها تعريض مطار بيروت والعاملين فيه، الذين كلهم مدنيون، والعابرين منه واليه وكلهم مدنيون، للخطر".
وتابع البيان: "نحمل هذه الوسيلة الاعلامية ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها كامل المسؤولية عن سلامتنا، نحن العاملين بمطار بيروت بكامل منشآته، بمحطة الركاب مغادرة ووصولا وساحة الطائرات والصيانة والشحن الجوي المدني. وندعو وسائل الاعلام كافة لبنانية وعربية واجنبية الى الحضور الى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم، وغير ذلك نعتبر ان ما تروج له وسائل اعلام مشبوهة تحريض على قتلنا".

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