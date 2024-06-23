صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
بعد رفح... نتنياهو: سنوجّه قواتنا نحو لبنان جنبلاط اتهم "التلغراف" بالترويج للحرب على لبنان: لا جدية أميركية بشأن وقف إطلاق النار بغزة الداخلية الروسية: مقتل ضابط شرطة وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار على كنيسة ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور في داغستان اتحاد النقل الجوي: ما قيل عن وجود اسلحة في مطار بيروت مجرّد أضاليل الاتحاد الدولي للنقل الجوي: إقتباس "التلغراف" عارٍ عن الصحة حمية نفى ما زعمته "التلغراف" بشأن مطار بيروت: المطار يتعرض للتشويه وندعو السفراء لزيارة ميدانية بمرافقه غدا

لبنان

جنبلاط اتهم "التلغراف" بالترويج للحرب على لبنان: لا جدية أميركية بشأن وقف إطلاق النار بغزة

صيدا اون لاين

أكّد الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، أنّ الملك الأردني عبدالله الثاني يحاول باتصالاته العربية والدولية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح جنبلاط، في لقاء مع قناة المملكة الأردنية، أنّ وقف إطلاق النار إذا تم، سينسحب هذا الأمر على لبنان و"نستطيع أن نجنبها من حرب أوسع".
وأشار إلى أنّ الحرب تتوسع وقواعد الاشتباك الأولى تغيرت والقصف يطال تقريبًا مناطق لبنان كلها.
وقال إنّ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو يتحدى العالم كله في حربه على قطاع غزة، بيد أنه ذكر أن "جهود الملك الأردني عبدالله مهمة باتصالاته العربية مع أمير قطر والرئيس المصري ومع الغير في محاولة وقف تلك الحرب وباتصالاته مع العالم الخارجي".
واعتبر جنبلاط أنه "يستشرف بتوسيع الحرب" في ظل "عدم جدية" الموقف الأميركي في وقف الحرب على قطاع غزة.

وقال: "لا أرى جدية في الموقف الأميركيّ وخصوصًا في هذه المرحلة مرحلة الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "لم نر أي جهد أميركيّ جدي ... لم يخففوا شيء من هذه الحرب" بعد 9 أشهر على مرورها، وفق جنبلاط."
وأوضح أنّ كلا المرشحين في الانتخابات الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب "يتوقان إلى إرضاء الأداة الإسرائيلية الصهيونية الأميركية".

ووصف جنبلاط تقرير صحيفة التلغراف البريطانية بشأن تخزين أسلحة في مطار رفيق الحريري في بيروت بـ "المعيب والخطير"، متهما الصحيفة بأنها "تروج للحرب"، قائلا إن "البعض يريد الحرب في لبنان وخارج لبنان".

ولفت إلى أن الخطوط "ليست مقطوعة" مع حزب الله.

اقرأ أيضا

دعوى بحق المصارف أمام الجنائية الدولية: محاكمة "جريمة العصر"

تطمينات وتفاهم... ماذا سيحمل تموز؟

جنبلاط اتهم "التلغراف" بالترويج للحرب على لبنان: لا جدية أميركية بشأن وقف إطلاق النار بغزة

بلدية صيدا تنشر منقذين بحريين وتعلن: 60 % من القصابين إلتزموا في العيد وتتابع مخالفات رمي فضلات اللحوم والدجاج في سينيق

بعد رفح... نتنياهو: سنوجّه قواتنا نحو لبنان

توقيف شخص في صيدا يقوم بالتحرش بأطفال قصّر وسرقة دراجات آلية

تم نسخ الرابط