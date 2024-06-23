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القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينتين في البحر الأحمر وسفينة بالمحيط الهندي بزورق مسير وصواريخ مجنحة

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن "استهداف للمرة الثانية سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر بزورق مسير ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".
كذلك أعلنت القوات، أن "القوة الصاروخية نفذت عملية استهداف لسفينة "STOLT SEQUOIA" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، وتم استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
ولفتت الى أنه "تم انسحاب حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" من البحر الأحمر جاء بفضل الله ونتيجة عملياتنا العسكرية"، مجددةً "تحذيرها للشركات المستمرة في التعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف وبغض النظر عن وجهتها".

كذلك أشادت "بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابية مع ما جاء في بياناتها السابقة"، مؤكدةً أن "عملياتنا مستمرة بعون الله تعالى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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