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الكشف عن تفاصيل "مقترح أميركي" لوقف التصعيد بين الحزب وإسرائيل

صيدا اون لاين

كشفت صحيفة "ذا هيل" عن عرض قدمته الولايات المتحدة الأميركية، تضمَّن حلاً دبلوماسياً لوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، يتمثل بإنشاء منطقة عازلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ورجحت الصحيفة "ألا يقبل الطرفان بهذا الحل، مرجحة استمرار عدم نجاح الجهود الأميركية في احتواء الأزمة المتصاعدة بين الطرفين لعدة اعتبارات".
وقالت إن "الأمور تتجه لحرب شاملة بين الطرفين، لاسيما أن حزب الله يربط بين هجماته اليومية على مستوطنات الشمال بالعمليات العسكرية الدائرة في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أنه "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فإن ذلك لن ينعكس على جبهة جنوب لبنان، إذ لدى إسرائيل قناعة راسخة، بأن حزب الله يمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ولسكانها في الشمال".
ورأت الصحيفة "في اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل إجهاضًا للمساعي الأميركية إلى التهدئة، حيث ستفقد واشنطن نفوذها للوساطة، كما حدث عندما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قُدمًا في عملياته العسكرية في قطاع غزةط.
ونقلت الصحيفة على لسان آشر كوفمان، مدير معهد كروك لدراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، قوله، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل في مأزق لأن مهمة حزب الله ما زالت كما هي منذ تأسيسه تدمير إسرائيل".
وأضاف، "مهما كان الأمر، سيكون اتفاقًا مؤقتًا مع حزب الله، لأن الاستراتيجية طويلة المدى لحزب الله وإيران تظل كما هي". "لن يتغير شيء في هذا الصدد."
وأوضح كوفمان أنه "لكي ينجح المسار الدبلوماسي، على الأقل مؤقتًا، سيحتاج حزب الله إلى بعض الحوافز، مثل خط حدود متفق عليه".
وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا للاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تخللتها عمليات اغتيال لقياديين بارزين في الحزب، وقصف استهدف مناطق عسكرية في مستوطنات الشمال.
واستهدف حزب الله ، الأحد، موقعًا عسكريًّا في شمال إسرائيل ردًّا على اغتيال قيادي من الجماعة الإسلامية في شرق البلاد.
جاء ذلك بعد ساعات من نشر الحزب مقطعًا مصورًا يحدد مواقع في إسرائيل مع إحداثياتها، وسط خشية من اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين على وقع التهديدات المتبادلة، وفق "فرانس برس".

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