صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

صيدا

هيئة إدارية جديدة لجمعية كشافة الفاروق

صيدا اون لاين

مع انتهاء ولاية الهيئة الادارية؛ عقدت الجمعية العمومية لكشافة الفاروق اجتماعها لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مركز الجمعية في صيدا، وفاز بالتزكية الأعضاء السبعة المرشحون لولاية من أربعة سنوات تمتد حتى شهر أيار من سنة ٢٠٢٨. وعقدت الهيئة الإدارية الجديدة جلستها الأولى لتوزيع المهام التي كانت بالتوافق بين الأعضاء المنتخبين وفقا للآتي:

١- الرئيس : ق. إبراهيم الحريري 
٢- نائب الرئيس: ق. مصعب قبلاوي 
٣- أمين السر العام: ق. إبراهيم السكافي 
٤- أمين الصندوق العام: ق. مازن غزاوي
٥- أمين التجهيزات والممتلكات: ق. بدر شعيب
٦- أمين العلاقات العامة و الإعلام: ق. سعد الدين غزاوي 
٧- المفتش العام: ق. أمل الحدق

اقرأ أيضا

جولة لسفراء في مطار بيروت دحضاً لـ"تقرير تيلغراف".. وتصريحات تؤكد: المطار يلتزم المعايير

توتر في مخيم عين الحلوة واجتماع للقيادة السياسية لمنظقة صيدا في الخامسة عصر اليوم

المعادلة الجديدة... "بن غوريون" مقابل مطار بيروت؟

"الجيش" يكشف وجود صاروخ في صيدا لم ينفجر

فوضى النافعة: شلف أسعارٍ بلا إيصالات دفع ولا لواصق

ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الايام المقبلة

تم نسخ الرابط