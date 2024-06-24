هيئة إدارية جديدة لجمعية كشافة الفاروق

مع انتهاء ولاية الهيئة الادارية؛ عقدت الجمعية العمومية لكشافة الفاروق اجتماعها لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مركز الجمعية في صيدا، وفاز بالتزكية الأعضاء السبعة المرشحون لولاية من أربعة سنوات تمتد حتى شهر أيار من سنة ٢٠٢٨. وعقدت الهيئة الإدارية الجديدة جلستها الأولى لتوزيع المهام التي كانت بالتوافق بين الأعضاء المنتخبين وفقا للآتي:

١- الرئيس : ق. إبراهيم الحريري

٢- نائب الرئيس: ق. مصعب قبلاوي

٣- أمين السر العام: ق. إبراهيم السكافي

٤- أمين الصندوق العام: ق. مازن غزاوي

٥- أمين التجهيزات والممتلكات: ق. بدر شعيب

٦- أمين العلاقات العامة و الإعلام: ق. سعد الدين غزاوي

٧- المفتش العام: ق. أمل الحدق