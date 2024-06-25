مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: يوجد إجماع بالمجتمع الإسرائيلي بشأن تغيير الواقع قرب الحدود مع لبنان

ذكر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أنه "يوجد إجماع في المجتمع الإسرائيلي بشأن تغيير الواقع قرب الحدود مع لبنان".

ولفت إلى أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين متفائل ويرى أن المرحلة الثالثة من القتال بغزة ستدفع حزب الله لخفض حالة الإسناد المعلنة"، مضيفا "نحن والإدارة الأمريكية نؤمن بالمسار الدبلوماسي ولكن إذا لم نتوصل لتسوية سنلجأ للتغيير بوسائل أخرى".

وشدد هنغبي على أنه "حاليا نفضل أن نركز اهتمامنا على المسار الدبلوماسي".

إلى ذلك، أقر المسؤول الإسرائيلي أنه "لا يمكن القضاء على حماس كفكرة، لذلك نحتاج إلى بديل محلي لها".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.