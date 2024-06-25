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لبنان

اليونيفيل: اصابة ثلاثة متعهدين يعملون معنا أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمع بإطلاق نار على سيارتهم

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اعلنت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه "في وقت سابق من هذا اليوم، أصيب ثلاثة متعهدين يعملون مع اليونيفيل أثناء عودتهم إلى منازلهم من مقرّنا في القطاع الغربي في بلدة شمع بإطلاق نار على سيارتهم. ولحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات خطيرة".
ولفتت الى اننا "نكرر إدانتنا لأي هجوم على المدنيين، أو أي عمل يعرض حياة المدنيين للخطر. ويشمل ذلك سكان المنطقة الذين ما زالوا يقيمون في قراهم ويقدمون الخدمات الأساسية لدعم حفظة السلام في عملهم".
وتابعت آرديل: "لقد شهدنا بالفعل عدداً كبيراً جداً من الإصابات والوفيات نتيجة لتبادل إطلاق النار. ونحثّ جميع الأطراف المشاركة في النزاع على وقف إطلاق النار والعمل على إيجاد حلّ دبلوماسي لإنهاء العنف".

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