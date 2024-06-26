صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

تحذيرٌ أميركي لإسرائيل بشأن الحزب!

صيدا اون لاين

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المسؤولين الأميركيين حذّروا إسرائيل من "محدودية قدرتها في الدفاع عن نفسها"، إذا دخلت حرباً مفتوحة مع حزب الله، واصفةً إياه بأنه "إحدى أكثر القوى غير الحكومية تسليحاً في العالم".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إنّ "إسرائيل وحزب الله أبلغا الولايات المتحدة أنهما لا يريدان حرباً شاملة".
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية حذّرت، امس الثلاثاء، من أنّ "عمليةً إسرائيلية في جبهة لبنان قد تؤدي إلى كارثة بالنسبة إلى إسرائيل".
وبالتزامن مع التحذيرات الآتية من خارج الحدود لإسرائيل، من مخاطر توسيع الحرب مع لبنان وتبعاتها الكارثية على الجيش الاسرائيلي، تتوالى التحذيرات من داخل اسرائيل، وآخرها ما قاله المفوّض السابق لشكاوى الجنود، إسحاق بريك، الذي التقى رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، 6 مرات خلال الحرب، محذراً من أنّ الحرب في الشمال، "ستؤدي إلى دمار الهيكل الثالث".

اقرأ أيضا

قضية تحرّش أستاذ بطالبات في مدرسة في عبرا تتفاعل والأهالي يؤكدون ان هناك محاولات لطمس الموضوع

زيارة وزيرة خارجية المانيا: لا تهديدات ولا تطمينات واستعداد للمساهمة في وقف التصعيد

بالفيديو: غارة إسرائيلية استهدفت احد بستاتين صيدا ولا اصابات

توتر في مخيم عين الحلوة واجتماع للقيادة السياسية لمنظقة صيدا في الخامسة عصر اليوم

خوفًا من الحزب .. إسرائيل تستعين بـ"ستارلينك"

الجيش الإسرائيلي: قتلنا مسؤولًا عن تهريب أسلحة لصالح "حماس" بغارة جنوبي غزة

تم نسخ الرابط