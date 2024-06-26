تحذيرٌ أميركي لإسرائيل بشأن الحزب!

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المسؤولين الأميركيين حذّروا إسرائيل من "محدودية قدرتها في الدفاع عن نفسها"، إذا دخلت حرباً مفتوحة مع حزب الله، واصفةً إياه بأنه "إحدى أكثر القوى غير الحكومية تسليحاً في العالم".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إنّ "إسرائيل وحزب الله أبلغا الولايات المتحدة أنهما لا يريدان حرباً شاملة".

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية حذّرت، امس الثلاثاء، من أنّ "عمليةً إسرائيلية في جبهة لبنان قد تؤدي إلى كارثة بالنسبة إلى إسرائيل".

وبالتزامن مع التحذيرات الآتية من خارج الحدود لإسرائيل، من مخاطر توسيع الحرب مع لبنان وتبعاتها الكارثية على الجيش الاسرائيلي، تتوالى التحذيرات من داخل اسرائيل، وآخرها ما قاله المفوّض السابق لشكاوى الجنود، إسحاق بريك، الذي التقى رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، 6 مرات خلال الحرب، محذراً من أنّ الحرب في الشمال، "ستؤدي إلى دمار الهيكل الثالث".