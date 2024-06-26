قصّة لا تخطر على البال... خطفت صديقها وطلبت فدية من عائلته!

أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا، عن القبض على فتاة، بعدما خطفت صديقها وابتزته بمبالغ مالية كبيرة.

وفي التفاصيل، تعرفت الفتاة على صديقها قبل ستة أشهر من الحادثة، وجمعتها به علاقة عاطفية، وعندما طلب اللقاء بها كونه من خارج العاصمة طرابلس، قامت بالاستعانة بشخص آخر لإعداد كمين للإيقاع به وابتزازه.

وتم الاتفاق على أن تلتقي الفتاة بصديقها، وتنقله معها إلى مقهى في منطقة الكريمية.

وبعد وصولهما إلى المقهى بنصف ساعة، دخل شريك الفتاة في الجريمة برفقة شخصين آخرين بثياب عسكرية وأسلحة نارية، ومن ثم قاموا بالاعتداء على صديق شريكتهم بالضرب وسرقوا هواتفه ومبلغا ماليا كان بحوزته.

كذلك، قاموا بتصويره عارياً، واعتدوا على شريكتهم بالضرب لكي لا يشكّ فيها.



وفي اليوم التالي، طلبوا منه فدية، وطلبوا منه التواصل مع أهله.

وقام إخوة المخطوف بإرسال مبلغ 150 ألف دينار، عبر أحد الصرافين، ولكن وعند حضور أفراد العصابة لاستلام المبلغ، هربوا خوفاً من إكتشافهم.