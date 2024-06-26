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بعد إندلاع النار في منازل المستوطنين... "الحزب" يُعلن استهداف "المطلة"

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صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الاربعاء، بيان جاء فيه: "رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا".
وأضاف البيان، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح"
وأفادت "الميادين"، "باندلاع النيران في منازل المستوطنين في المطلة بعد استهدافها بالصواريخ الموجهة".
ولفتت "سكاي نيوز"، الى "استهداف المطلة في شمال فلسطين المحتلة بصواريخ مضادة للدروع".

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