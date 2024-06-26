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البزري يُتابع موضوع إنقطاع المياه

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أكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن أعمال إصلاح محطات البئر الذي يُغذي شبكة المياه في منطقة عبرا والمناطق المحيطة قد بدأت من خلال متابعة وجهود مشتركة تقوم بها منظمة اليونيسف ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وإن الأعمال التي بدأت بفك هذه المحطة وإصلاحها وإعادة تركيبها مع قطع جديدة قد تحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام وفي ذلك حل نسبي لمشكلة المياه في تلك المنطقة التي تقطنها العديد من العائلات. مشدداً على أهمية التنسيق مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي ليكون هناك نوع من البرنامج العادل والمتوازن في إعادة ضخ المياه الى الشبكة بعد تصليحها.
كما أجرى البزري إتصالاً مع مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تأمين تغذية أفضل عبر خط الخدمات لمحطات ضخ المياه في مدينة صيدا وجوارها.

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البزري يُتابع موضوع إنقطاع المياه

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