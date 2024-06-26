"أهلنا" أصدرت بياناً بحصيلة مشروع الأضاحي وتقديماتها بعيد الأضحى للعام 2024

أصدرت جمعية "أهلنا" بياناً بتقديماتها للعائلات الأكثر حاجة المشمولة برعاية الجمعية خلال فترة عيد الأضحى المبارك ( 1445هـ / 2024 م) بما فيها مشروع الأضاحي الذي أطلقته لهذا العام تحت شعار "أُضحيتك بتفرّحهم".

وجاءت تقديمات "أهلنا " بعيد الأضحى على الشكل التالي :

* مشروع الأضاحي ( تم تنفيذه وفق المعايير والشروط الشرعيّة وبإشراف صحّي ) : تضمن 190 أضحية وُزّعت على شكل حصص لحوم على 2232 عائلة .

*توزيعات مالية شملت 477 عائلة .

* توزيع كسوة الأضحى على 71 عائلة .

* توزيع عيديات شملت 61 يتيماً و35 من الأطفال المشمولين بالرعاية الخاصة.

* تغطية أقساط مدرسية لـ 26 تلميذا وتلميذة .

* تقديم أدوية لـ 105 مرضى.

* تأمين حفاضات لـ93 مسناً ومن ذوي الحاجات الخاصة.

* ترميم منازل عدد 2 .

وبالمناسبة، توجهت "أهلنا" بالشكر لكل من ساهم في مشروع الأضاحي وغيره من التقديمات لهذا العام والى جميع المتبرعين الكرام أفراداً ومؤسسات وجمعيات في لبنان وخارجه وكل من يساهم في دعم عمل وبرامج الجمعية ورسالتها التكافلية .

صيدا في 26-6-2024