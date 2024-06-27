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لبنان

انجاز تربوي.. 3 طلاب من "اللبنانية" على لائحة الشرف وهذا ما فعلوه!

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اكتشف ثلاثة طلاب من الجامعة اللبنانية، ثغرات أمنية في عدد من الشركات العالمية الكبيرة كـ(Yahoo) و(TeamViewer) وبنك (société générale).
واوردت الجامعة اللبنانية في بيان اسماء الطلاب وهم: حسن شيت/سنة ثانية إدارة أعمال في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الأول، أسامة بربر/سنة رابعة هندسة اتصالات في كلية الهندسة – الفرع الأول وأحمد زين الدين/خريج هندسة مدنية من كلية الهندسة – الفرع الثالث.
وقد كافأت منصة (HackerOne) التي يستخدمها الطلاب للإبلاغ عن الثغرات الأمنية، الطلاب بمبلغ مالي وصنفتهم ضمن لائحة الشرف التابعة لها على الصعيدين المحلي والعالمي، فاحتل الطالب حسن شيت المركز الأول على مستوى لبنان والمركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم".

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