السفير الروسي لـ"النشرة": لم نصدر بيان منع زيارة لبنان بل أوصيت شخصيًا بعدم الزيارة بسبب أحداث الجنوب فقط

أوضح السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في حديث لـ"النشرة"، ان بلاده لم تمنع مواطنيها من زيارة لبنان، ولم تصدر بياناً في هذا الاطار، بل هو قام بحديث إعلامي عبر تلفزيون روسي بتوصية الروس عدم زيارة لبنان إذا لم تكن هناك ضرورة او هدف للزيارة، بسبب المواجهات في جنوب لبنان، وليس لسبب آخر.

واضاف روداكوف انه سبق وذكر هذا الكلام منذ بداية الحرب في شهر تشرين الاول الماضي، ولا جديد فيه.

وتحدث عن محاولات تجري لخفض التصعيد ووقف الحرب.