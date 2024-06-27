بعد رصد ومتابعة... قوى الأمن توقف متحرّش بالقاصرات في الجنوب!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالتّحرش بقاصر عمرها ۱۷ عاماً في إحدى البلدات الجنوبيّة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وهو من مواليد عام ١٩٥٧، لبناني.

بعد رصد ومتابعة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالتّحرش بالقاصر، داخل محلّه المعدّ لبيع الحلويّات، إضافةً الى اعترافه بالتّحرش، بتاريخٍ سابق، بقاصر أخرى.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنيّة، عملاً بإشارة القضاء المختص.