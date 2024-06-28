تصعيد اسرائيلي وضغط دولي متصاعد لمنع حرائق الصيف الساخن!

صعّدت إسرائيل وتيرة التسريبات التي توحي بتقدم قواتها كثيراً نحو استكمال الاستعدادات لحرب على لبنان، ولو أن وتيرة المواجهات الميدانية ظلت بين مد وجزر، ولم تسجل مستوى استثنائياً من العنف باستثناء معاودة المسيّرات الإسرائيلية عمليات اغتيال مقاتلين وكوادر في" حزب الله" استهدف آخرهم أمس في سحمر في البقاع الغربي.

غير أن العامل المثير للقلق تبدّى في تزامن صدور مجموعة من التحذيرات الجديدة لدول مؤثرة ومنخرطة في الجهود الديبلوماسية لمنع تمدد الحرب إلى لبنان إلى رعاياها بعدم السفر الى لبنان ومغادرته فوراً، الأمر الذي زاد مناخ القلق حيال الواقع الميداني والحربي على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكتبت" النهار": أبرز هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكذلك بريطانيا إذ تنهمك كلها، تباعاً باستحقاقات انتخابية ستشكل بطبيعة الحال أولوية لديها بما تخشى معه تلك الجهات اللبنانية والأجنبية، من أن تستغل إسرائيل هذا التقاطع الزمني وتشرع في ترجمة تهديداتها للبنان. ولذا من غير المستبعد في رأي أوساط معنية أن تكون إعادة عواصم غربية وغيرها اصدار تحذيرات إلى رعاياها على سبيل الضغط المعنوي والديبلوماسي على فريقي المواجهات على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية كما للضغط على الجهات اللبنانية لإفهامها بضرورة أخذ تهديدات إسرائيل على محمل الجدية الكافية وعدم التسليم بمقولة استبعاد ترجمة تهديداتها للبنان.

وكتبت" الاخبار": رغمَ التعاطي التهويلي مع الأسبوعين المقبلين، باعتبارهما مفصليَّيْن في تحديد وجهة الحرب على الجبهة الجنوبية، إلا أن المتابعين يصفون هذه التحذيرات بأنها لا تستند إلى مؤشرات حاسمة. وكانت لافتةً مسارعة أغلب سفارات الدول التي صدرت عنها دعوات لمغادرة لبنان أو عدم السفر إليه، إما إلى التواصل مع جهات رسمية أو إصدار بيانات توضيحية للإشارة إلى أن هذه الدعوات هي مجرّد توصيات تهدف إلى أخذ الحيطة والحذر خشية أن تقوم إسرائيل بتوسيع المواجهات في الجنوب، علماً أن الجهات الأجنبية تبرّر ضمناً لإسرائيل أي عدوان بالحديث عن أن تل أبيب تريد الضغط من أجل حل دبلوماسي.

وكتبت" اللواء": رأت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، ان لبنان يقف عند منعطف خطير بين الحرب واللاحرب، وفي أية لحظة تتدحرج الامور الى ما هو اخطر أو أوسع، محذراً من الذهاب الى الحرب الشاملة، ولكن أي خطأ في التقدير، سيقود الى صيف ساخن على جبهتي لبنان وغزة.

وفيما كانت المعلومات تتحدث عن عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان أواسط تموز المقبل، كانت السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون، تتحدث لمناسبة الذكرى الـ 248 لعيد الاستقلال الاميركي عن ان بلادها ما تزال تركز على منع المزيد من التصعيد، وايجاد حل دبلوماسي يُنهي المعاناة على جانبي الحدود.

وكتبت" الديار": لا تدل المؤشرات الميدانية على الحدود، بان ثمة شيئا غير تقليدي يتم الاعداد له من قبل العدو الاسرائيلي، اقله في المدى المنظور، فالتدريبات المكثفة لا تعدو كونها رفعا لمستوى الجهوزية لجيش منهك بعد اشهر من القتال في غزة، والاعلان عن نقل وحدات قتالية من القطاع الى الحدود مع لبنان لم يصل بعد الى الحد المثير للقلق، فضلا عن وجود نقص كبير في عديد القوات القتالية، يضاف الى ذلك نقص في بعض انواع الذخائر، في مقابل المزيد من التحذيرات من قدرات حزب الله التدميرية غير المحدودة وانعدام فرصة قبوله باستيعاب اي حرب محدودة دون الرد عليها دون «سقوف».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هدد في ختام زيارته لواشنطن من أن "الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري في أي حرب مع مقاتلي جماعة حزب الله"، لكنه قال "إن الحكومة تفضل حلاً ديبلوماسياً للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان". وقال: "لا نريد الحرب لكنّنا نستعدّ لكلّ السيناريوهات، و"حزب الله" يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب".

وبدورها، جددت السفارة الأميركية في بيروت اصدار تحذيرها لمواطنيها من السّفر الى لبنان بسبب الوضع الأمنيّ الخطير. واوصت السفارة الروسية في بيروت "رعاياها بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد". لكن السفير الروسيّ لدى لبنان الكسندر روداكوف أكد عدم إصدار بيان جديد يدعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان. وشدّد على أنّها نسخة قديمة موجودة من السنة الماضية وما زالت مستمرة حتى اليوم. وقال: "نقول لمواطنينا أن لا يأتوا إلى لبنان قبل هدوء الساحة الجنوبية، وإلى الرعايا الموجودين تركنا لهم الخيار بالبقاء أو المغادرة".

ونقلت هيئة البث الكندية أمس عن قائد عسكري أن الجيش الكندي يستعد لإجلاء 20 الف كندي في لبنان.

من جهتها، عبّرت وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلقها البالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان"، داعية كل الأطراف "إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قرار مجلس الأمن رقم 1701". واعلنت "أن فرنسا ستبقى ملتزمة التزاماً كاملاً بالسعي لمنع التصعيد على الخط الأزرق وتعزيز الحل الديبلوماسي".

وفي لقاء له مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، عرض سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو لتطورات الدور الذي تؤديه فرنسا في "دعم الافرقاء في لبنان للتوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية"، مشدداً على استراتيجية بلاده "لبلورة حل سياسي في لبنان على أن تحظى بتعاط جدي من الافرقاء والتفاعل معها وأن يجري العمل على انتخاب رئيس من دون ربط الاستحقاق بالاحداث الدائرة في غزة".

وكانت السفيرة الأميركية ليزا جونسون أكدت في كلمتها لمناسبة احتفال أقامته في السفارة لمناسبة ذكرى استقلال بلادها أن "هذه اللحظة هي حاسمة في المنطقة أيضاً. لقد استمر هذا الصراع بما فيه الكفاية، ونحن، بدءاً من الرئيس جو بايدن إلى كل موظف في هذه السفارة، نركّز على منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل ديبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود. نحن بحاجة إلى حل هذه الصراعات – سواء في غزة أو على الخط الأزرق – بسرعة وديبلوماسية. وكما قال آموس هوكشتاين في بيروت الأسبوع الماضي، فإن هذا أمر ملحّ وقابل للتحقيق على حد سواء". وشددت على"إن الولايات المتحدة فخورة بدعمها للجيش اللبناني. ونحن ندرك الدور الرئيسي الذي يؤديه الجيش في استقرار لبنان وأمنه. نحن نؤمن بشدة بهذه الشراكة ونشعر بالامتنان لكل ما يفعله الجيش من أجل لبنان".