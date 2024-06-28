بعد حضور ولادة طفله... لاعب يعود إلى منتخبه في اليورو

عاد فيل فودين، لاعب المنتخب الإنجليزي يوم الخميس إلى ألمانيا بعدما سافر إلى بلاده قبلها بيوم لحضور ولادة طفله الثالث.

وكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أن فودين ترك معسكر المنتخب وعاد إلى البلاد لأسباب عائلية، واتضح الأمر أنه غادر لحضور ولادة طفله الثالث من شريكته ريبيكا كوك.

وشارك فودين، الذي لعب 37 مباراة دولية، بشكل أساسي في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب الإنجليزي بدور المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، المقامة حاليا بألمانيا، بما في ذلك المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام منتخب سلوفينيا.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره السلوفاكي في دور الـ16 يوم الأحد المقبل في غيلسنكيرشن، ومن المقرر أن يشارك فودين في تدريبات الفريق الجمعة.