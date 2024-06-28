صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
تيارات غربية رطبة تسيطر على أجواء لبنان وتزيد الشعور بالحرّ... إليكم تفاصيل الطقس تحليل لـ"بنك أوف أميركا": أسعار الذهب يمكن أن ترتفع لتصل إلى 3000 دولار للأونصة في خلال 12 إلى 18 شهرًا السيد نصرالله بحث مع الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان في آخر التطورات السياسية والأمنية ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل خامنئي أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة إيران وسلامتها أزمة "دفاعية" ستواجه ألمانيا خلال مباراة الدنمارك!

عربي دولي

خامنئي أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة إيران وسلامتها

صيدا اون لاين

أدلى مرشد الثورة الإسلامية في ايران السيد علي خامنئي، بصوته في صندوق الاقتراع في حسينية الإمام الخميني في طهران، في الدقائق الأولى من انطلاق الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسيّة، لانتخاب رئيس الجمهورية.
واعتبر خامنئي في تصريح بعد ادلائه بصوته، أن "يوم الانتخابات هو النشاط والحماس في البلاد ولا سيما أنها انتخابات رئيس الجمهورية".
ورأى أن "عزّة إيران وماء وجهها يتوقف على حضور الشعب، وآمل من الإيرانيين المشاركة في هذا الاستحقاق الكبير، والمشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية الإسلامية في إيران".
وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن "عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ أكثر من 61 مليونا".

اقرأ أيضا

خامنئي أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة إيران وسلامتها

"بشرى إلى المودعين"... جباعي يشرح من هم المستفيدين الجدد من التعميم 166!

تحليل لـ"بنك أوف أميركا": أسعار الذهب يمكن أن ترتفع لتصل إلى 3000 دولار للأونصة في خلال 12 إلى 18 شهرًا

جريمة مروعة هزت بلدة لبنانية

أزمة "دفاعية" ستواجه ألمانيا خلال مباراة الدنمارك!

الكابينيت الاسرائيلي يصادق على شرعنة 5 بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

تم نسخ الرابط