بلدية صيدا: إجراءات لحماية البيئة البحرية من التلوث وإطلاق حملتي نظافة ووضع 30 مستوعب نفايات جديد

أعلنت بلدية صيدا أنه يتم حاليا تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية لحماية البيئة البحرية من التلوث، وإطلاق حملتي نظافة في مرفأ الصيادين ومحيط المقبرة القديمة ، ومتابعة سلسلة مشاريع إنمائية تحسينية على طول الكورنيش البحري.

وتواصل فرق الطوارىء وورش البلدية تنفيذ مهام مختلفة في المدينة بدعم من صندوق التكافل ، كما وتقوم بأعمال أخرى تشرف عليها البلدية.

وشملت هذه الأعمال :

ـ البدء بتنفيذ إجراءات لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي وحماية البيئة البحرية من التلوث بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وشركة MISC مشكورين. وقد تم إستقدام آليات خاصة لشفظ الرمول من شبكة المجاري والعبارة في محلة القملة لضمان عدم تصريف المياه الآسنة فيها إلى الشاطىء البحري.

- البدء بتركيب 30 مستوعب نفايات جديد وتثبيتها على الحاجز المعدني الفاصل بين رصيف الكورنيش البحري والشاطىء، في إطار مزيد من الإجراءات للحفاظ على نظافة الكورنيش البحري، الذي يعتبر متنفسا للعائلات والأفراد ومقصدا لهواة المشي والرياضة.

ـ إطلاق ورشة تنظيف المرفأ القديم (مرفا الصيادين) ونقل ما تم جمعه من المرفأ للحفاظ على النظافة العامة فيه والبيئة.

ـ إطلاق ورشة تنظيف محيط جدار سور مقبرة صيدا القديمة من القلعة البرية وصولا إلى مصبنة عودة .