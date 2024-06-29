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للأسبوع الثالث على التوالي أسعار النفط تواصل مكاسبها

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نتيجة للمخاوف من تعطل الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والاضطرابات المرتبطة بالطقس وتأثيرها على علامات ضعف الطلب، اتجهت أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، محققة ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة.
وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، التي تنتهي صلاحيتها يوم الجمعة، 15 سنتًا، أي ما يعادل 0.2، إلى 89.54 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00.20 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفع عقد برنت لشهر أيلول بنسبة 0.2 إلى 85.44 دولارًا للبرميل.
وارتفعت الأسعار وسط تصاعد التوترات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، على الرغم من علامات ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر الدول استهلاكًا للنفط. كما قد تجذب الحرب إن توسعت في الشرق الأوسط دولًا مثل إيران، إحدى أكبر مصدري النفط في المنطقة.

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