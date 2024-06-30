لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في قطاع صيدا عرضت لنشاطها في حزيران
استمرت لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في قطاع صيدا وبالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء الانمائية بمواكبة العمل الزراعي في صيدا والقرى المجاورة خلال شهر حزيران ونفذت الانشطة التالية
1- توزيع مجموعة من الاغنام والماعز على بعض صغار المربين حيث بلغ عددها 42 راس من الغنم والماعز على 7 مربين وبلغت الكلفة الاجمالية لهذه التقديمات 8400$
2- مواكبة المربين الجدد بدورة "تربية الاغنام والماعز" شارك فيها المربين ال7 الذين تم اختيارهم
3- اقامة ورشة لتربية الابقار وامراضها في الغازية شارك فيها 11 مربي تم خلالها توزيع بعض الاحتياجات للمربين
4- اقامة يوم خاص لزراعة الزعتر وأقيم خلاله ورشة حول زراعة الزعتر كما تم استصلاح ارض من دونمين في عنقون وتحويلها الى حقل زعتر نموذجي
5- جولات زراعية تفقدية لمهندسين زراعيين من مؤسسة جهاد البناء الانمائية على المزارعين في: صيدا ، عزة، رومين، عنقون، بنعفول، كفرحتى، الغازية، زغدرايا، حومين التحتا.
6- جولات بيطرية تفقدية لاطباء بيطريين من مؤسسة جهاد البناء الانمائية على المربين في مزارعهم في: عزة، رومين، عنقون، بنعفول، كفرحتى، الغازية، زغدرايا، حومين التحتا.
وقد أشرف على تلك الأنشطة بالتنسيق مع مؤسسة جهاد البناء الانمائية المشرف الزراعي في قطاع صيدا الأخ محمد زراقط.