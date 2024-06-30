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توقيف خمسةَ عشرَ شخصًا من التّابعيّة السّوريّة…. اليكم ما كانوا يقومون به

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص والهجرة بطريقة غير شرعيّة، التي تقوم بها قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول التّحضير لعمليّة تهريب أشخاص من التّابعيّة السّوريّة عبر البحر، من شاطئ "العبدة" – عكّار إلى قبرص.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت من تحديد المكان حيث يختبئ فيه الأشخاص الذين يتم التحضير لتهريبهم، وذلك على سطح أحد المباني في بلدة وادي الريحان.

أعطيت الأوامر إلى دوريّات من الشّعبة للعمل على توقيفهم، بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 21-6-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة للمبنى، تمكّنت الدّوريات من توقيف خمسةَ عشرَ شخصًا، من التّابعيّة السّوريّة، بجرم دخول البلاد خِلسة، والذين كانوا بصدد القيام بهجرة غير شرعيّة، عبر البحر الى قبرص.

ضُبِطَ معهم، أربع سترات نجاة وثمانية أجهزة خلويّة.

تم تسليمهم والمضبوطات الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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