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باستهداف الجولان... اسرائيل تقرّ بإصابة 18 جنديا!

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة 17 جنديًّا بإصابات خفيفة، فضلاً عن إصابة جندي آخر بجروح خطيرة نتيجة هجوم بطائرة متفجرة مسيّرة عن بُعد شمالي مرتفعات الجولان في وقت سابق اليوم الاحد.
وكان قد أفاد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، بأن "عدة مسيرات اخترقت الأجواء في منطقة الجولان سقطت إحداها وانفجرت في منطقة مروم غولان".
وأكد، ان "قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة قرب بيت هليل لم توقع إصابات أو أضرارا".
فيما أفاد مـراسـل الـمـنـار‌‌‏ علي شعيب، بأن "الهدف العسكري في الجولان السوري المحتل الذي تعرض لهجوم "بمسيرات انقضاضية حسب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي يُستهدف لأول مرة و هو يبعد عن أقرب نقطة حدودية نحو 15 كلم".
وأعلنت وسـائـل إعـلام إسـرائـيـلـيـة عن "إصابة 9 جنود إسرائيليين حالة 3 منهم خطيرة جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان".

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