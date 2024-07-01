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النجمة يكسب النزال الأخير ويتوّج بلقب بطولة لبنان لكرة القدم

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تمكن النجمة من تحقيق الفوز على غريمه نادي الانصار بنتيجة 2-1، حاصدا لقب دوري كرة القدم اللبناني، ليعود إلى منصة التتويج بلقب الدوري بعد غياب 10 سنوات.
واستقبل ملعب فؤاد شهاب في جونية المباراة النهائية ليختتم الدوري الأطول في بطولة لبنان.
وشهد الموسم تقلبات عديدة، حيث تصدّر النجمة مرحلة الذهاب قبل أن يتراجع إيابًا، فيما ظهر الأنصار الفريق الأفضل ولا سيما بعد تعزيز صفوفه بعناصر أجنبية جيدة.
أما الفريق "النبيذي" فاعتمد على لاعبيه المحليين بعدما ظهر أجانبه بمستويات ضعيفة.
وبهذا الفوز حصد النجمة لقبه التاسع في حين توقف عداد ألقاب الأنصار عند 14 لقبا.
واحتشد جمهور النجمة في معقل الفريق بملعبه في المنارة، وتابع المباراة عبر شاشة عملاقة. فيما تابع جمهور الانصار المباراة من ملعب بيروت البلدي في منطقة الطريق الجديدة.

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