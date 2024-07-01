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ترامب يرحب بالانتصار الكبير للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا بشأن حصانته

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رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"الانتصار الكبير" للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء. واشار الى "أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركياً".
وقضت المحكمة العليا الأميركية بأن دونالد ترامب يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
يأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6-3 قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديموقراطي جو بايدن. واعتبرت المحكمة ان "الرئيس لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية" لكن له "الحق على الأقل بحصانة افتراضية عن أعماله الرسمية".

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ترامب يرحب بالانتصار الكبير للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا بشأن حصانته

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