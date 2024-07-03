صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

صباحا... هدوء حذر بالقطاع الشرقي بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

صيدا اون لاين

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الوضع الأمني يستمر حذرا في المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي انطلاقا من سهل الغجر المجيدية خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتي مرتفعات شبعا ومزارعها بعد ان صعدت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها ضد المنطقة المحررة في قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع الغربي واقليم التفاح".
ولفت المراسل، الى أنه "في ظل التوتر والقلق المسيطر على المنطقة لم يغب الطيران التجسسي (نوع ام كا) في طلعاته الاستكشافية عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع مصولا حتى أجواء البقاع بانتظار ما ستؤول اليه الساعات المقبلة مع استمرار الاعتداءات الاسرائلية ضد المنطقة".

اقرأ أيضا

لقاءات بهاء الحريري «بلا وزنٍ شعبي»: كُلّما حاول سحب البساط لناحيته شدّ العصب الشعبي حول شقيقه!

درجات الحرارة إلى ارتفاع... اليكم تفاصيل الطقس

تظهر بعد 3 سنوات.. أعراض خطيرة قد يُصاب بها المتعافون من "كورونا" هذه أبرزها

إصابة مستشارة الأسد الخاصة بحادث سير في دمشق وحالتها حرجة

ياسمين الحمادة غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

تحرش جنسي بعدد كبير من المشجعات في "يورو 2024"!

تم نسخ الرابط