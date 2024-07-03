إصابة مستشارة الأسد الخاصة بحادث سير في دمشق وحالتها حرجة

أعلن المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية، في توضيح لوكالة "سانا" السورية، أن "المستشارة الخاصة في الرئاسة لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم".

وأضاف المكتب، أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".

وحسب مصادر صحيفة "العربي الجديد"، فإن "الحادث يبدو مدبرًا، حيث صدمتها سيارة مصفحة من الخلف، مما دفع سيارتها باتجاه منتصف الطريق".

وأشارت المصادر إلى أن "السيارة التي صدمتها كانت مجهزة بدعامة حديدية في المقدمة، مما أدى إلى تعرض الشبل لنزيف دماغي حاد".