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بعد دهسه عن طريق الخطأ... كارلو إلى مثواه الأخير اليوم

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شهدت منطقة ذوق مصبح ليل أمس الثلاثاء حادثة مؤلمة، بعد أن قامت أم بدهس ابنها بسيارتها عن طريق الخطأ.
وفي التفاصيل، فإنّ الأم لم تنتبه أن إبنها كارلو بركات الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات قد سقط من السيارة قبل أن تنطلق بها، ليستقر الطفل تحت العجلات ويلفظ أنفاسه الأخيرة.
هذه الفاجعة هزّت العائلة، حيث دخلت الأم في حالة نفسية صعبة جدًا أمام هول المشهد المأساوي الذي حصل.
وتودع بلدة شكا بعد قليل الطفل كارلو، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية والنصف في كنيسة سيدة الخلاص - شكا، حيث ينقل الجثمان إلى مسقط رأسه حدشيت ليوارى الثرى في مدافن العائلة.

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