نيويورك تايمز عن مسؤول: نتانياهو أبلغ نوابًا في الكنيست بانفتاحه على وقف حرب غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول مطلع، بأن "قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن غزة".

وكشف المسؤول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ نوابا في الكنيست بانفتاحه على وقف الحرب.

وكانت قد أعلنت حركة "حماس"، في تصريح مقتضب، "أننا تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق، كشف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا "إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل ردها إلى الوسطاء".

هذا، ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "رد حماس على مقترح الهدنة بنّاء ويتيح إمكانية المضي قُدمًا نحو مفاوضات مفصّلة بخصوص النقاط العالقة وربما التوصل إلى اتفاق".