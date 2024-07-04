متورّط بتنفيذ أعمال نصب واحتيال... هل من وقع ضحيّته؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ ٢-٧-٢٠٢٤ وفي بلدة انصارية- صيدا، تمكّنت عناصر فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو:

ع. ف. (مواليد عام 1971، لبناني)

لإقدامه على عدة عمليات احتيالية، وقد تبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرائم الاحتيال.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى مركز فصيلة عدلون الكائن في بلدة الصرفند – قرب فرن القلعة، أو الاتصال على الرقم: 441064-07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.