استراحة الرفاعي تفتتح الزيرة ليلاً.. خطوة لتنشيط السياحة في صيدا

افتتح السيد رامي الرفاعي صاحب استراحة الرفاعي جزيرة الزيرة في صيدا ليلاً.

الافتتاح أقيم برعاية نائبي مدينة صيدا الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري، ورئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع، وبلدية صيدا، وجمعية أصدقاء جزيرة صيدا.

وحضره فاعليات سياسية واجتماعية وثقافية وشبابية.

وأكد السيد رامي الرفاعي أن صيدا مدينة سياحية مميزة، وجاءت خطوة افتتاح الزيرة ليلاً لتنشيط السياحة وللتأكيد على أن صيدا حاضنة للجميع، ومميزة بمعالمها السياحية.