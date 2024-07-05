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لبنان

أنباء عن إصابات إثر غارات إسرائيلية استهدفت بنت جبيل وقصف فسفوري طال حولا

صيدا اون لاين

أفادت قناة "المنار" عن قصف فوسفوري إسرائيلي استهدف اطراف بلدة حولا في جنوب لبنان.
هذا، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي والطيران المسيّر غارات جوية استهدفت "وادي الخانوق" في أطراف "حي الدورة" خراج مدينة بنت جبيل، في حين تحدثت قناة "الجديد" عن أنباء بشأن سقوط إصابات.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.

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