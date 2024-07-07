السيد نصرالله: نحن في مناخ وجو معركة وجو التداعيات المفتوحة على كل الاحتمالات

اشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى اننا في مناخ وجو معركة وجو التداعيات المفتوحة على كل الاحتمالات ما يترك آثاراً مختلفة عن السنوات الماضية في إحياء مجالس عاشوراء في لبنان.

ولفت السيد نصرالله في المجلس العاشورائي في مجمع سيّد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت، الى ان عاشوراء تأتي هذا العام في أجواء مختلفة عن السنوات الماضية، فنحن في قلب طوفان الأقصى في غزة وعلى الجبهة الجنوبية في لبنان مع شهداء وجرحى بشكل شبه يومي. ولفت الى ان القيّمين على المجالس في حزب الله وحركة أمل والمجالس المشتركة يأخذون الأوضاع الحالية في لبنان بعين الاعتبار، لجهة توقيت المجالس وأماكنها وإقامة مجالس يوم العاشر من محرم.

واوضح السيد نصرالله بانه في العام الماضي كان الإحياء العاشورائي عظيمًا جدًا على مستوى المجالس والحضور، وأنا قلت في ختام العام الماضي لعله الأكثر قوةً وحضورًا وفعاليةً بتاريخ لبنان، ونحن دخلنا إلى قلب معركة إسناد غزة مفعمين بروح وعزائم إحياء عاشوراء العام الماضي.

وذكر بان الحضور الكبير في العام الماضي كان بفضل الله الذي هدى قلوب المحبين لهذه المسيرة، وكأنه كنا نعد لهذا المستوى من الموقف والقرار الذي اتخذناه في لبنان وهو فتح الجبهة مع العدو إسناداً لغزة وكان موقنا صلباً وحضورنا قوياً.