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الجيش: توقيف 3 مواطنين في سهل اللبوة والبزالية لإقدامهم على نقل ٤٣ سوريًّا دخلوا خلسة إلى لبنان

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة برج البراجنة المواطن (ا.ش.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار على أشخاص ما أدى إلى مقتل مواطنة بتاريخ ٨ /١١ /٢٠٢٣، السلب بقوة السلاح والاعتداء على مواطنين، الاتجار بالأسلحة والدراجات النارية المسروقة، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات"، كاشفةً أنه "ضُبط في حوزته مسدس حربي ومبلغ من المال".
كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات أوقفت المواطنين (ق.س.) و(ا.س.) و(ح.ح.) في منطقتَي سهل اللبوة – الرشيدية والبزالية لإقدامهم على نقل ٤٣ سوريًّا دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية". 
وأكدت أنه "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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