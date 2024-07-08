"الحزب": استهدفنا مستعمرة يسود همعليه بصلية من صواريخ الكاتيوشا وتموضعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة
أعلنت الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة)، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من مساء يوم الاثنين 08-07-2024 مستعمرة يسود همعليه بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:40 من مساء يوم الاثنين 08-07-2024 تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المباشرة".