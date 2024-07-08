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لبنان

"الحزب": استهدفنا مستعمرة يسود همعليه بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا و‏تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة

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أعلنت الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة)، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏عند الساعة 08:15 من مساء يوم الاثنين 08-07-2024 مستعمرة يسود همعليه بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا".‏
كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏حولا، ‏استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 08:40 من مساء يوم الاثنين 08-07-2024 ‏تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المباشرة".‏

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