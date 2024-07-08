صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
تطوّر إيجابي يخصّ الكهرباء.. إليكم آخر خبر موقع أميركي يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة "الثلاثي"! البيت الأبيض: لا تزال هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى "الحزب": استهدفنا مستعمرة يسود همعليه بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا و‏تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة "شعبنا يخوض إحدى أشرف معاركه التاريخية"... رسالة تهنئة من هنية لِبزشكيان! حسام زكي: الجامعة العربيّة رغبت التواصل مع الحزب لظروف معيّنة أساسها الحرب والشغور الرئاسي

عربي دولي

البيت الأبيض: لا تزال هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى

صيدا اون لاين

اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، الى إن اثنين من المسؤولين الأميركيين الكبار موجودان حاليا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، مضيفا أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.
وأوضح كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكجورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين، مضيفا أنه ستكون هناك "مناقشات للمتابعة" في الأيام القليلة المقبلة.
ولفت الى ان أميركا ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية في ظل الرئيس الإيراني الجديد، ولا نتوقع أي تغيير في السلوك الإيراني.

اقرأ أيضا

البيت الأبيض: لا تزال هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى

نفّذ أكثر من عملية سرقة من داخل منازل وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

محمد مروان الرواس.. تفوق بـ"امتياز عال" بفرع العلوم العامة ضمن دفعة الـ2024 من خريجي ثانوية حسام الدين الحريري

حسام زكي: الجامعة العربيّة رغبت التواصل مع الحزب لظروف معيّنة أساسها الحرب والشغور الرئاسي

اصابة طفل بحروق في عاليه جراء بالون حراري من مخلفات الطيران الحربي الاسرائيلي

الجيش: تعرضنا للرشق بالحجارة وإطلاق نار بالهواء أثناء توقيف مطلوب أطلق النار في مخيم نهر البارد

تم نسخ الرابط